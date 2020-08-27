СБУ предложила запретить "друзьям России" участие в выборах на Украине

В черный список могут попасть и имеющие двойное гражданство

Сотрудничающих с Москвой граждан Украине нельзя вносить в избирательные списки. Законодательный запрет на участие в украинских выборах "друзей России" предлагает ввести Служба безопасности Украины.

"Необходимо законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - заявил на совещании Совета национальной безопасности и обороны глава СБУ Иван Баканов.

Баканов также сообщил, что его служба примет дополнительные меры, чтобы предотвратить попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК, передает "Украина.ру".

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