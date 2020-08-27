Киев пообещал защиту белорусским оппозиционерам

Им предложили укрыться на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал защиту гражданам Белоруссии, которых, по его словам преследуют на родине. Их готовы принять в Незалежной.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине", - написал Шмыгаль в Telegram.

Организованные оппозицией протесты в белорусских городах начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Соперники Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов, итогов голосования не признали.

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