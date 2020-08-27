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Путину подарили килограмм асфальта

18:36
  • четверг
  • 27 августа 2020

Подарок изготовлен по новейшей технологии

Килограмм асфальтобетонного покрытия получил в подарок Владимир Путин в Крыму. Президент России открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида".
Путин открыл трассу "Таврида"

"Владимир Владимирович, мы бы хотели Вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе "Таврида", - сказал главный технолог предприятия "ВАД" Андрей Волков.

Российскому лидеру рассказали, что асфальт – абсолютно нового качества. Он изготовлен по особой технологии, которая помогает избегать возникновения колеи.

Путин открыл движение по трассе длиной более 250 километров, которая идет от Крымского моста до Севастополя. Глава государства сам сел за руль президентского "Ауруса", сообщает "ТВ Центр".

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