Помпео заявил о возобновлении антииранских санкций с 20 сентября

На любое решение ООН Вашингтон наложит вето

Санкции Совета Безопасности ООН в отношении Ирана возобновят действие с 20 сентября, заявил Майк Помпео. Госсекретарь США подчеркнул, что любая резолюция международной организации против этого решения будет заблокирована Вашингтоном.

"Если кто-либо из членов СБ ООН внесет резолюцию о сохранении режима ослабления санкций, то США выступят против этого. Если не будет внесена резолюция, то 20 сентября санкции в отношении Ирана все равно возобновятся. Вот так работает резолюция СБ ООН 2231", - заявил Помпео.

Совет Безопасности ООН не смог выполнить свою миссию по поддержанию международного мира и безопасности, написал госсекретарь США в Twitter. Он напомнил, что США инициировали 30-дневный процесс по восстановлению практически всех санкций против Тегерана. Однако СБ отказался возобновлять ограничения. Тем не менее, по слова Помпео, санкции начнут действовать в полночь по Гринвичу 20 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"