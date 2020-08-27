МВД Белоруссии объяснило задержание российских журналистов

Россиян обещают отпустить после проверки документов

Российские журналисты, доставленные в милицию с митинга в Минске, будут отпущены, пообещали в МВД Белоруссии. В ведомстве заверили, что у представителей СМИ проверят документы – после чего все, имеющие официальную аккредитацию, будут свободны.

"Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены", - говорится в сообщении белорусского МВД.

Ранее стало известно, что около 20 представителей СМИ, которые намеревались освещать несанкционированную властями акцию оппозиции, были задержаны милицией. В числе задержанных оказались корреспонденты агентств ТАСС, РИА Новости, Sputnik Беларусь, а также журналисты AP и Reuters.

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