Депутат МГД Самышина: работа московских поликлиник была переведена на качественно иной уровень

Новый стандарт для персонала поликлиник востребован москвичами

Новый стандарт работы администраторов поликлиник повысит доверие к системе здравоохранения. Об этом в беседе с журналистами АГН "Москва" рассказала депутат Мосгордумы Елена Самышина.

По ее словам, в последние годы работа столичных поликлиник была переведена на качественно иной уровень. "Мы решили проблему очередей, перевели запись к врачам в электронный формат. Сами поликлиники стали более понятны пациентам. Однако почти у каждого пациента есть вопросы, на которые он ищет ответ. Если людей будет встречать грамотный администратор, им будет гораздо легче сориентироваться", - сказала Самышина.

По словам парламентария, новый проект распространения стандартов клиентской структуры, искреннего сервиса на администраторов московских поликлиник будет сделан в соответствии с опытом работы центров госуслуг "Мои документы". Москвичи, отметила Самышина, уже привыкли к сервису высокого уровня, и теперь будут ждать такого же от организаций здравоохранения.

"Самое главное - чтобы в поликлинике пациент чувствовал себя спокойно и комфортно, тогда он сможет доверять системе здравоохранения и принимать нужное лечение", - добавила она.

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