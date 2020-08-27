ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Самышина: работа московских поликлиник была переведена на качественно иной уровень

20:01
  • четверг
  • 27 августа 2020

Новый стандарт для персонала поликлиник востребован москвичами

Новый стандарт работы администраторов поликлиник повысит доверие к системе здравоохранения. Об этом в беседе с журналистами АГН "Москва" рассказала депутат Мосгордумы Елена Самышина.

По ее словам, в последние годы работа столичных поликлиник была переведена на качественно иной уровень. "Мы решили проблему очередей, перевели запись к врачам в электронный формат. Сами поликлиники стали более понятны пациентам. Однако почти у каждого пациента есть вопросы, на которые он ищет ответ. Если людей будет встречать грамотный администратор, им будет гораздо легче сориентироваться", - сказала Самышина.

По словам парламентария, новый проект распространения стандартов клиентской структуры, искреннего сервиса на администраторов московских поликлиник будет сделан в соответствии с опытом работы центров госуслуг "Мои документы".  Москвичи, отметила Самышина, уже привыкли к сервису высокого уровня, и теперь будут ждать такого же от организаций здравоохранения.

"Самое главное - чтобы в поликлинике пациент чувствовал себя спокойно и комфортно, тогда он сможет доверять системе здравоохранения и принимать нужное лечение", - добавила она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Поликлиника
Поликлиника
Депутат Мосгордумы Елена Самышина
Депутат Мосгордумы Елена Самышина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.