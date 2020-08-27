Собянин открыл Кубок Мэра Москвы по хоккею

В этом году турнир принимает "ЦСКА Арена" на ЗИЛе

После вынужденной "коронавирусной" паузы, растянувшейся почти на полгода, профессиональный спорт возвращается в Москву. Об этом заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин во время открытия XIII Кубка Мэра Москвы по хоккею.

"Пусть с неизбежными ограничениями, но сегодня болельщиков вновь ждут на играх любимых футбольных, хоккейных, баскетбольных и других команд. Поздравляю москвичей – любителей спорта и, конечно, самих спортсменов, тренеров, работников спортивных клубов и стадионов с началом нового сезона", - сказал Собянин.

В этом году турнир проходит в хоккейном дворце Москвы "ЦСКА Арена" на ЗИЛе.

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