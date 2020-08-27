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Российских студентов допустят к занятиям без тестов на COVID-19

20:09
  • четверг
  • 27 августа 2020

У преподавателей справок также не потребуют

Российские вузы не будут требовать от студентов обязательной сдачи анализов на коронавирус перед началом нового учебного года. Не придется сдавать тесты и преподавателям, сообщили в Минобрнауки.

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденным 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в российские вузы в этом году поступит больше миллиона студентов. По данным Фалькова, для них было выделено более полумиллиона бюджетных мест.

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