Есть жертвы: украинские радикалы обстреляли автобус с оппозиционерами

Два человека похищены

Автобус с членами украинского общественного движения "Патриоты - За жизнь" обстрелян на трассе Киев-Харьков. По данным депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа" Ильи Кивы, есть погибшие, двух человек нападавшие увезли в неизвестном направлении.

Депутат в видеообращении к президенту и главе МВД возложил вину за нападение на батальон "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, а также на созданный на базе "Азова" Нацкорпус.

"На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия "Азовом" и "Нацкорпусом" расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения "Патриоты - За жизнь". Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", - сообщил Кива.

В опубликованном в Facebook обращении парламентарий обвинил в произошедшем, помимо националистов, украинскую власть и президента Владимира Зеленского – по мнению Кивы, они это допустили.

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