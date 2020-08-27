Удобная и красивая: Путин оценил трассу "Таврида"

Глава государства сам сел за руль "Ауруса"

В Крыму официально открыта автомобильная трасса "Таврида". Качество дороги оценил Владимир Путин. Глава государства поехал по трассе за рулём президентского "Ауруса", а затем обсудил планы дорожного строительства - не только на полуострове, но и в других регионах страны. Инвестиции в отрасль будут наращиваться. Крупные проекты намечены на юге России. Современная трасса соединит также в ближайшие годы Москву, Казань и Урал.

Владимир Путин за рулем президентского автомобиля "Аурус" первым проверяет качество нового дорожного полотна. Безопасная, надежная, современная – такой трассы в Крыму еще не было. Новейшая магистраль юга России готова.

"Современный объект. Удобный, красивый. Надо съезды делать к берегу, когда туристический поток идет. Люди едут не в Симферополь. Едут на южный берег, на море", - отметил Путин.

250 километров. 4-полосная магистраль "Таврида" - теперь главная транспортная артерия Крыма. Пропускная способность 40 тысяч автомобилей в сутки. Дорога идет через весь полуостров в объезд крупных населенных пунктов.

Пятый этап трассы "Таврида" – один из самых сложных и при этом один из самых долгожданных. По сути, это объезд Симферополя с удобными развязками, соединяющими город с основными направлениями на Керчь, Джанкой, Армянск, Севастополь, Бахчисарай, Евпатория. Здесь же расположен удобный съезд к аэропорту. А самое главное – снижается транспортная нагрузка на столицу полуострова.

Работа велась круглосуточно. На стройке были задействовали до пяти тысяч человек со всей страны. Специалистов в четверг поблагодарил президент.

Темпы строительства на юге России действительно колоссальные. Особенно в Крыму. За шесть лет транспортная инфраструктура обновилась до неузнаваемости. Воплотилась мечта поколений – мост через Керченский пролив. Крым и Кубань теперь соединяют автомобильный и железнодорожный переходы. Новый терминал аэропорта в Симферополе ежегодно принимает более 5 миллионов пассажиров. Все это было бы невозможно без дополнительных мощностей. Впервые в своей истории Крым стал энергонезависимым регионом. Построены две новые теплоэлектростанции и переброшен энергомост с материка. И вот теперь скоростная дорога.

"Это такой хороший толчок в развитии всего полуострова. Потому что от самых главных инфраструктурных проектов мощных, от моста до аэропорта эта дорога проходит", - сказал президент,

Темпы сбавлять точно не планируют. Программу развития Крыма продлили еще на 4 года. Речь, в первую очередь, о дорожном строительстве. Причем не только в Крыму.

"И вообще по югу в целом, в южной части страны, Краснодарский край, развитие дорожной сети предусмотрено, причем с подходами, с развязками, мостами, тоннелями, где-то еще 263 километра, по-моему. Так что здесь 200 и еще в другой части юга России еще 260 километров. Это в два раза больше, чем то, что вы здесь сделали. Есть над чем работать", - отметил Путин.

На память президент получил необычный подарок – килограмм асфальтобетонного покрытия трассы Таврида. Уникальный состав разработали специально для жаркого Крыма.

Вслед за президентом дорожное полотно проверила и тяжелая техника. Уже к декабрю строители закончат благоустройство трассы. А последний – 8-й этап – под Севастополем, будет построен к 2023 году.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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