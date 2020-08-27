Собянин открыл первый после снятия ограничений хоккейный турнир

В этом году турнир проходит в хоккейном дворце Москвы "ЦСКА Арена" на ЗИЛе

После почти шестимесячного перерыва в столицу вернулся большой хоккей. В четверг открылся традиционный хоккейный турнир на Кубок мэра Москвы. Это первое крупное спортивное событие в городе после пандемии.

Турнир проводится с 2008 года и неизменно предшествует началу регулярного чемпионата. В состязании принимают участие столичные клубы Динамо, ЦСКА и Спартак, а также подмосковный Витязь.

Матчи пройдут с соблюдением всех санитарно-профилактических требований. Количество зрителей - не более 50 процентов от максимальной вместимости трибун. Обязательное использование индивидуальных средств защиты, размещение людей на безопасной дистанции, измерение температуры у всех участников мероприятия. На торжественной церемонии открытия хоккеистов и болельщиков приветствовал Сергей Собянин.

"Многие из вас, наверное, не ждали, что мы начнем этот хоккейный сезон так, как положено. Все, наверное, боялись, что пандемия помешает нам это сделать, помешает спортсменам, болельщикам. Но мы с вами победили проблему, мы победили пандемию, спортсмены мужественно перенесли этот период, не переставая ждать команды и готовиться, чтобы сегодня показать вам замечательное зрелище, замечательный спортивный праздник", - сказал Собянин.

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