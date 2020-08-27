На карте протестов в США появилась еще одна горячая точка

Что послужило причиной беспорядков?

Массовые беспорядки вспыхнули в калифорнийском городе Окленд. Причиной народного возмущения стало ранение полицейскими темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсине. В городе Кеноша, где и произошёл инцидент, не прекращаются протестные акции. Власти уже ввели комендантский час. За порядком на улицах следит национальная гвардия. Но взять ситуацию под контроль пока не удаётся.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"