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На карте протестов в США появилась еще одна горячая точка

22:43
  • четверг
  • 27 августа 2020

Что послужило причиной беспорядков?

Массовые беспорядки вспыхнули в калифорнийском городе Окленд. Причиной народного возмущения стало ранение полицейскими темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсине. В городе Кеноша, где и произошёл инцидент, не прекращаются протестные акции. Власти уже ввели комендантский час. За порядком на улицах следит национальная гвардия. Но взять ситуацию под контроль пока не удаётся.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

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