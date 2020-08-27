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Полиция выдвинула свою версию обстрела автобуса под Харьковом

21:12
  • четверг
  • 27 августа 2020

Правоохранители утверждают, что заложников нет

Украинской полиции известно лишь о двух раненых в результате обстрела автобуса с оппозиционерами под Харьковом. В заложники людей не брали, утверждают стражи порядка.
Есть жертвы: украинские радикалы обстреляли автобус с оппозиционерами

"В результате выстрелов по автобусу ГО "Патриоты - За Жизнь" двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет", - говорится в сообщении полиции. Сообщается также, что возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа" Илья Кива заявил, что автобус с членами украинского общественного движения "Патриоты - За жизнь" обстрелян на трассе Киев-Харьков. По данным парламентария, есть погибшие, двух человек нападавшие увезли в неизвестном направлении.

В опубликованном в Facebook видеообращении к президенту и главе МВД Кива возложил вину за нападение на батальон "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, а также на созданный на базе "Азова" Нацкорпус.

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