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Украина закрыла границы на день раньше намеченного срока

21:31
  • четверг
  • 27 августа 2020

Иностранцев в страну не пустят до конца сентября

Правительство Украины поторопилось ввести в действие принятое ранее постановление о закрытии границ. Иностранцев не пустят на территорию Незалежной не с 29-го, а уже с 28-го августа. Решение принято на заседании кабмина.
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"Только что состоялось внеочередное заседание кабинета министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину с 0.00 28 августа 2020 года", - написал в Telegram-канале министр кабинета министров Олег Немчинов.

Днем ранее украинский кабмин принял решение о закрытии границы страны с 29 августа до 28 сентября для въезда иностранных граждан. Причина – ситуация с коронавирусом.

Некоторым категориям въезд все же разрешат. Это иностранцы, у которых есть разрешение на проживание на Украине, представители международных и гуманитарных миссий, транзитные пассажиры. Разрешен свободный въезд на Украину и инструкторам из государств – членов НАТО.

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