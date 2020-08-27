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Власти Луизианы объявили об утечке хлора из-за урагана "Лаура"

21:51
  • четверг
  • 27 августа 2020

Жителей призывают не покидать дома

Власти американского штата Луизиана, на побережье которого обрушился накануне ураган "Лаура", объявили об утечке хлора с химического завода. Предприятие расположено на юго-западе штата.
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По данным местного телеканала KPLC, спасательные службы и руководство завода работают над устранением проблемы. Пока же жителям не рекомендуют выходить на улицу.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс обратился к живущим в окрестностях предприятия американцам в Twitter. Он посоветовал им не покидать места своего пребывания, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры. Рекомендуется ждать указаний местных властей, передает ТАСС.

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