Власти Луизианы объявили об утечке хлора из-за урагана "Лаура"

Жителей призывают не покидать дома

Власти американского штата Луизиана, на побережье которого обрушился накануне ураган "Лаура", объявили об утечке хлора с химического завода. Предприятие расположено на юго-западе штата.

По данным местного телеканала KPLC, спасательные службы и руководство завода работают над устранением проблемы. Пока же жителям не рекомендуют выходить на улицу.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс обратился к живущим в окрестностях предприятия американцам в Twitter. Он посоветовал им не покидать места своего пребывания, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры. Рекомендуется ждать указаний местных властей, передает ТАСС.

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