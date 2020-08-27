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"Нацкорпус" отверг свою причастность к стрельбе под Харьковом

22:13
  • четверг
  • 27 августа 2020

Заявляют, что и "Азов" не имеет отношения к обстрелу

Пресс-служба украинского "Национального корпуса" (формирование, деятельность которого запрещена в России – прим.ред.) заявила, что политическая сила не имеет отношения к нападению на автобус движения "Патриоты – За жизнь" под Харьковом. По ее данным, батальон "Азов" (запрещен в России – прим.ред.) также не причастен к обстрелу.
Полиция выдвинула свою версию обстрела автобуса под Харьковом

"Политическая партия Национальный корпус, так же как и полк "Азов"... не причастны к избиению титушек Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков", - говорится в в Telegram-канале партии.

О нападении на автобус сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Первоначально он заявлял о двоих погибших и нескольких заложниках, позже выяснилось, что в результате инцидента два человека получили тяжелые ранения. Вину за обстрел Кива возложил на "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, и созданную на его основе партию "Национальный корпус".

По последним данным, полиция задержала людей, которые обстреляли автобус на трассе Киев-Харьков. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

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