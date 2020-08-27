Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

В Минске состоялся еще один митинг

В Минске в четверг были задержаны более десятка представителей СМИ, в том числе агентств ТАСС, Рейтер и Associated Press. Для проверки документов их увезли с Площади Независимости, где в тот момент проходила несанкционированная акция оппозиции. Большинство журналистов уже отпустили. В отделениях милиции остаются только участники антиправительственного митинга. Накал страстей в Белоруссии постепенно идёт на спад, что, видимо, не устраивает Запад. В четверг Евросоюз анонсировал новый пакет ограничительных мер против Белоруссии.

Протестующие на площади Свободы. Флаги, плакаты, речевки. Милиция призывает всех разойтись, так как акция не согласована. Начинаются задержания. В отделении отвезли и около 20 журналистов - в том числе российских, которые приехали освещать событие. В МВД уже отчитались:

"Журналисты доставлены в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены"

Этим вечером в Минске состоялся еще один митинг, санкционированный, под названием "женщины за единство и мир". У звания университета "Беларусь" люди говорил о патриотизме, бережном отношении к стране и друг другу.

В канун нового учебного года с травлей в интернете столкнулись и педагоги. А все из-за того, что учителя отказались участвовать в забастовках. Несколько человек, которых подозревают в распространении угроз, милиция уже задержала. Президент Белоруссии обратился к студентам, которые, вняв призывам оппозиции, собираются сорвать учебный год.

Лукашенко отметил, что готов вести диалог со студенческими и трудовыми коллективами, только если он будет конструктивным. Но то, что происходит сейчас, утверждает белорусский лидер, похоже на попытку парализовать работу всех государственных структур. Страна испытывает колоссальное давление из-за рубежа.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Ниже опускаемся. Дипломатическая бойня против нас началась", - сказал Лукашенко.

Европейские политики всеми силами поддерживают так называемый координационный совет оппозиции – предложили подключить его к освоению многомиллионной финансовой помощи, собранной институтами ЕС для Белоруссии. Лукашенко, в свою очередь, говорит о том, что удержит экономику страны на плаву. Он обсудил с Владимиром Путиным вопрос рефинансирования одного миллиарда долларов из госдолга перед Россией.

Промышленность Белоруссии не остановлена, как бы этого не желали лидеры оппозиции, заводы продолжают работать.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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