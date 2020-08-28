В Белоруссии призвали лишить русский язык государственного статуса

Ему ничто не угрожает

Экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что единственным государственным языком республики должен остаться белорусский.

Русский язык необходимо лишить этого статуса. Белорусский язык и культура рискуют исчезнуть, если русский язык останется государственным в республике, заявил он в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

"Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины". – отметил Шушкевич. (Цитата по РИА Новости).

Шушкевич занимал пост главы Верховного совета Белоруссии до 1994 года. В 1991 году он, Борис Ельцин и глава Украины Леонид Кравчук подписали Беловежские соглашения о создании Союза Независимых Государств (СНГ) и ликвидации СССР.

Русский получил особый статус в Белоруссии в результате национального референдума 1995 года. За второй государственный язык проголосовали более 90% населения.

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