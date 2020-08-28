ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белоруссии призвали лишить русский язык государственного статуса

08:16
  • пятница
  • 28 августа 2020

Ему ничто не угрожает

Экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что единственным государственным языком республики должен остаться белорусский.
У Зеленского признали невозможность искоренить русский язык на Украине

Русский язык необходимо лишить этого статуса. Белорусский язык и культура рискуют исчезнуть, если русский язык останется государственным в республике, заявил он в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

"Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины". – отметил Шушкевич. (Цитата по РИА Новости).

Шушкевич занимал пост главы Верховного совета Белоруссии до 1994 года. В 1991 году он, Борис Ельцин и глава Украины Леонид Кравчук подписали Беловежские соглашения о создании Союза Независимых Государств (СНГ) и ликвидации СССР.

Русский получил особый статус в Белоруссии в результате национального референдума 1995 года. За второй государственный язык проголосовали более 90% населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Акция протеста в Минске
Акция протеста в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.