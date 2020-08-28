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Решил напомнить о себе: почему Саакашвили собрался в Грузию

08:36
  • пятница
  • 28 августа 2020

Там его обещали встретить тюрьмой

Великий реформатор, президент, губернатор, поедатель галстуков и оголтелый сторонник всякого рода демократии Михаил Саакашвили объявил, что возвращается в Грузию. Ролик, выложенный им в Сеть, - это хороший фильм о настоящем и ностальгии. Вот Саакашвили задумчиво бродит на фоне украинских просторов, видимо, прощаясь со второй родиной. А вот на фоне грузинского флага сообщает радостную весть.

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Снято дорого, красиво. Может себе позволить. Дотошные украинские журналисты утверждают, что возвращенный в украинскую политику Михаилом Зеленским Саакашвили на должности главы исполкома Нацсовета по вопросам реформ с мая этого года получал 20 000 долларов в месяц

Но при всей его энергии реформы стояли на месте. А ведь были времена! Бежавший из Грузии в 2013-м, Михаил Николозович был обласкан Петром Порошенко и в 2015-м стал губернатором Одесской области. В этой должности он решительно боролся с коррупцией и обличал мздоимцев. С врагами боролся решительно, даже сидя за одним столом, невзирая на лица. Всесильного Арсена Авакова не побоялся!

Позже Саакашвили назвал это видео фейком. А уж толк в фейках он  знает: вся его деятельность - шумная, крикливая,- все его инициативы, все его грозные политические выпады – по сути, череда бесконечных фейков, за которыми угадывается цель понравиться широкой публике.

Фейковая попытка самоубийства, это когда роман с Порошенко закончился, и его пытались задержать. Новый фейковый Майдан. Этого человека постоянно откуда-то изгоняют, но он постоянно возвращается. Лишенный украинского гражданства, отсидевшись в Польше, он прорвался на Украину через пограничный кордон под восторженные крики сторонников. Но триумфа не вышло. Уже принятый президентом Зеленским, снова с украинским паспортом в кармане, Саакашвили, привыкший к вниманию прессы, видимо, почувствовал, что его кипучей энергии просто нет выхода, никто его не слушает и по телевизору не показывают.

Проснувшаяся ностальгия объясняется просто. Осенью в Грузии пройдут парламентские выборы и Саакашвили, назвав свое возвращение "решающим рывком", пообещал бороться на передней линии в ходе этих выборов. В качестве кого?

В Грузии его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов, против него заведено несколько уголовных дел. Но порыв Михаила Николозовича вернуться во что бы то ни стало был поддержан Тбилиси, его там действительно ждут.

Так что этот решающий рывок с возвращением – попытка забытого политика напомнить о себе. По сути, очередной фейк. В действительности все не так, как на самом деле.

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