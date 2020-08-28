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Слабоумный президент и черный расизм: победа демократов превратит США в Зимбабве

09:12
  • пятница
  • 28 августа 2020

Свой прогноз дал политолог Михаил Делягин

Джо Байден проиграет президентские выборы в США и в этом не сомневается даже его соратник по Демократической партии Хиллари Клинтон. Именно поэтому она посоветовала кандидату от демократов не признавать свое поражение ни при каких обстоятельствах, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Своей оценкой президентской кампании в США он поделился в эфире программы "События. 25-й час".

"Джо Байден балансирует на грани старческой деменции, насколько можно судить. Это такая традиция для кандидатов от демократов. В случае его победы главой государства будет вице-президент Камала Харрис. А она вполне открыто опирается на движение BLM, на черный расизм. Если она придет к власти, США превратятся в западное Зимбабве, где будут раскулачивать белых, грабить белых, потому что они - белые", - заявил Делягин.

Полную версию комментария смотрите в видео.

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