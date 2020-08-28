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Роспотребнадзор разрешил открыть кинотеатры в двух регионах

08:14
  • пятница
  • 28 августа 2020

Залы должны быть заполнены не более, чем на 50%

В некоторых российских регионах начался новый этап отмены ограничений, которые действовали из-за угрозы распространений коронавируса.

В Красноярском крае перешли к третьему этапу послаблений. В полном объеме работают магазины, кафе и рестораны, передает "ТВ Центр". В торговых центрах открываются детские игровые комнаты.

Возобновилась работа кинотеатров и театров, можно проводить концерты. Но залы должны быть заполнены не более, чем на 50%. В таком же режиме сегодня открылись и кинозалы в Воронежской области.

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