Жителей Хабаровска предупредили о подъеме уровня реки Амур

По прогнозам, уже в ближайшие сутки ее уровень превысит отметку в 4,5 метра

Более 500 домов остаются подтопленными после сильных ливней в Еврейской автономной области. В Биробиджане вода ещё стоит на 4 улицах. В городе установлены пять насосных станций для откачки воды, две из них работают круглосуточно, передает "ТВ Центр".

Между тем, река Амур в районе Хабаровска продолжает подниматься, по прогнозам, уже в ближайшие сутки её уровень превысит отметку в 4,5 метра, что расценивается как неблагоприятное явление.

В регионе работает спецподразделение МЧС, спасатели с привлечением беспилотников обследовали территорию в районе Комсомольска-на-Амуре: проверили дамбы, жилые микрорайоны, дачные участки, которые находятся в опасной зоне.

"Наша задача - спрогнозировать при подъемах уровня воды, что конкретно - какие дома и какие улицы - у нас будет подтоплено и при каких уровнях, какое количество населения нам нужно будет оповестить и в случае необходимости отселить в пункты временного размещения", - заявил Илья Лавлинский, старший расчета беспилотных летательных систем оперативной группы Главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

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