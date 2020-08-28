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Почему смартфон быстро теряет заряд, и как с этим бороться

08:23
  • пятница
  • 28 августа 2020

Эксперт объяснил, из-за чего внезапно может разрядиться телефон

Быстро теряющий заряд аккумулятор смартфона – распространенная проблема в современном мире. Эксперт Владимир Гриценко рассказал, из-за чего гаджеты быстро разряжаются.

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"Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках", - посоветовал Гриценко.

Он добавил, что терять заряд телефон может из-за холода, плохого сигнала сотовой сети или синхронизации с другими устройствами. Если смартфон работает в связке со смарт-часами, то немного уменьшить расход заряда можно, если отключить Bluetooth и оставить часы работать автономно, передает агентство "Прайм".

Если причиной быстрой потери заряда стала холодная температура, можно попробовать отогреть гаджет. Но не стоит для этого класть его на батарею, предупредил Гриценко. От слишком высоких температур смартфон может прийти в негодность.

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