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Для усыновителей предложили снизить ставку по ипотеке

08:24
  • пятница
  • 28 августа 2020

В этом случае усыновление будет качественно отличаться от опекунства

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые усыновляют ребенка из детского дома. 
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По словам Строковой, сейчас усыновленный ребенок теряет право на получение жилья. Из-за этого некоторые семьи не усыновляют детей, а оформляют опекунство, благодаря чему получают новую квартиру. 

Инициатива Строковой сделала бы усыновление более предпочтительной мерой, пишет RT

"Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов. Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства", - говорится в письме Елены Строковой, отправленной вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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