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Сирийцы массово возвращаются на родину после взрыва в Бейруте

08:41
  • пятница
  • 28 августа 2020

В августе число въезжающих в Арабскую Республику увеличилось вдвое по сравнению с июлем

Пограничный пункт пропуска между Ливаном и Сирией заработал в усиленном режиме. Взрыв, который недавно произошёл в Бейруте, вынудил многих проживающих там сирийцев задуматься о возвращении на Родину. В августе число въезжающих в Арабскую Республику увеличилось вдвое по сравнению с июлем, передает "ТВ Центр".

В условиях пандемии коронавируса на пункте пропуска действуют меры безопасности: масочный режим, соблюдение дистанции, измерение температуры, а также  предъявление действующей справки об отсутствии COVID-19. Если её нет, беженцы сдают тест на коронавирус и отправляются в пункт временного размещения на карантин.

Всем прибывающим гражданам Сирии помогают оформить необходимые документы и найти жилье. Содействие оказывает Российский центр по примирению враждующих сторон.

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