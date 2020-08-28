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Протестующие попытались заглушить речь Трампа бубнами и барабанами

08:29
  • пятница
  • 28 августа 2020

Президент официально согласился баллотироваться на второй срок и выступил на лужайке Белого дома

Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок. Республиканская партия выдвинула его своим кандидатом на этой неделе на общенациональном съезде.

Церемония состоялась на южной лужайке Белого дома, где установили огромную сцену. Трамп в своей предвыборной речи, в частности, пообещал отправить первую женщину-астронавта на Луну и водрузить флаг США на Марсе, передает "ТВ Центр". Президент также заявил, что сделал для темнокожих американцев больше, чем любой президент, начиная с Линкольна.

Впрочем, с этим были не согласны активисты движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"). Все время, пока Трамп выступал во дворе Белого дома, за его периметром демонстранты трубили в рожки, били в бубны и барабаны, пытаясь заглушить речь президента.

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