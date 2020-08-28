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День знаний могут сделать выходным

08:40
  • пятница
  • 28 августа 2020

Родителям дадут шанс попасть на школьную линейку к детям

В Госдуме предложили законопроект, согласно которому День знаний может официально стать нерабочим днем для родителей, у которых дети идут в школу. Предполагается, что соответствующие поправки могут быть внесены в Трудовой кодекс.

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1 сентября предложили сделать нерабочим за счет ежегодного оплачиваемого отпуска по заявлению на имя работодателя. При этом брать выходной смогут не только биологические родители, но также приемные родители и опекуны, передает РЕН ТВ.

Авторы законопроекта отмечают, что родители должны иметь право присутствовать на торжественных школьных линейках своих детей, ведь для школьников это очень важно.

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