День знаний могут сделать выходным

Родителям дадут шанс попасть на школьную линейку к детям

В Госдуме предложили законопроект, согласно которому День знаний может официально стать нерабочим днем для родителей, у которых дети идут в школу. Предполагается, что соответствующие поправки могут быть внесены в Трудовой кодекс.

1 сентября предложили сделать нерабочим за счет ежегодного оплачиваемого отпуска по заявлению на имя работодателя. При этом брать выходной смогут не только биологические родители, но также приемные родители и опекуны, передает РЕН ТВ.

Авторы законопроекта отмечают, что родители должны иметь право присутствовать на торжественных школьных линейках своих детей, ведь для школьников это очень важно.

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