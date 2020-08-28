США заметили всплывшую российскую подлодку вблизи Аляски

В ТОФ заявили, что все под контролем

Российская подводная лодка всплыла в международных водах неподалеку от территории Аляски.

Об этом заявили представители Северного командования ВС США (NORTHCOM). американская сторона отметила, что подложка находится далеко от территориальных вод США и выразила готовность оказать помощь российским военным в случае необходимости.

"Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности", - написали ВС США в Twitter.

По данным источника РИА Новости в Тихоокеанском флоте (ТОФ) России, никакой нештатной ситуации нет. Всплывший вблизи Аляски подводный объект – это участвующий в учениях атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск".

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