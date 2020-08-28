Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подает в отставку

У главы кабмина проблемы со здоровьем

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на японское телевидение. Ожидается, что сам Абэ объявит о своем решении сегодня, 28 августа, на специальной пресс-конференции.

Что именно не так со здоровьем Абэ, не сообщается, но за последнее время он дважды ложился в больницу. В его окружении не исключали, что премьер не сможет завершить свои полномочия до окончания срока.

Синдзо Абэ 65 лет. Он возглавляет кабинет министров Японии с 26 декабря 2012 года.

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