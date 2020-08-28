Россиян предупредили о резком подорожании мороженого

Это связано с внедрением системы маркировки

Производители мороженого выступили против обязательной маркировки своей продукции. Согласно проекту постановления правительства, внедрение цифровой маркировки мороженого начнется с 20 января 2021 года.

Участники рынка попросили Минсельхоз не маркировать мороженое весом до 100 граммов.

Гендиректор компании "Юнилевер" Регина Кузьмина считает, что для идентификации продукции производителям придется инвестировать не менее 1,2 миллиарда рублей в первый год внедрения системы, а затем 0,3 миллиарда ежегодно. Компании будут нести убытки, уверена она.

"Температура закаливания готовой продукции может доходить до минус 40 градусов, в таких условиях простикерить продукцию, нанести код лазерной или иной печатью невозможно. Уже очевидно, что для этого понадобятся более щадящая температура и ручной труд, которые притормозят все процессы", - рассказала "Известиям" глава отдела по корпоративным отношениям "Юнилевер" Ирина Бахтина.

Сооснователь группы компаний "Чистая Линия" Тигран Матинян согласился с мнением коллег.

Зампред правления Союза мороженщиков Геннадий Яшин предсказал, что обязательная маркировка лакомства приведет к повышению стоимости продукции на 25-30%.

Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев, в свою очередь, сказал, что нововведение вынудит производителей сократить ассортимент мороженого или повысить цены.

Между тем представитель Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) заверил, что внедрение маркировки обойдется производителям всего в 50 миллионов рублей. Это терпимая сумма для компаний, полагает он. Зато в России сократится нелегальный оборот мороженого. "Легальные производители в результате проекта получат выгоду", - заявил представитель центра.

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