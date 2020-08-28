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Диетолог перечислила продукты-"убийцы" иммунитета

08:48
  • пятница
  • 28 августа 2020

Лучше исключить их из меню, чтобы сберечь здоровье

Проблемы с иммунитетом возникают не только как следствие долгой болезни. Ослабить естественную защиту организма можно и в том случае, если не следить за режимом питания. Диетолог Ирина Лизун рассказала, какие продукты способны "убить" иммунитет.

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Врач отметила, что в первую очередь организму вредят сахар и трансжиры. Чрезмерное потребление сахара приводит к изменениям в микрофлоре, что негативно сказывается на иммунных реакциях. Трансжиры возникают при неоднократной пережарки растительных масел и встречаются в полуфабрикатах.

Не менее пагубно сказываются на иммунитете и Е-добавки, среди которых ароматизаторы, красители и усилители вкуса, передает Радио Sputnik.

Еще одним фактором, "убивающим" иммунитет, является однообразие в еде и высокое содержание жиров и углеводов в потребляемой пище. "Самый минус – еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей-неволей получаем весь спектр витаминов, микроэлементов антиоксидантов, веществ, которые нужны нашей иммунной системе. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы – автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета", - объяснила Лизун.

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