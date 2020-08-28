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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

08:54
  • пятница
  • 28 августа 2020

Конец рабочей недели будет дождливым

Синоптики обещают жителям российской столицы очередной дождливый день. Согласно сообщениям метеорологов, в пятницу, 28 августа, в Москве пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза.
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"Сегодня в Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами гроза. Температура в столице 19-21, по области 18-23", - предупредил метеоролог Александр Синенков.

Специалист добавил, что в столице ожидается южный с переходом на западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы он будет порывистым. Атмосферное давление ниже нормы – столбик ртутного столба опустится до отметки в 740 миллиметров, передает РИА Новости.

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