Дональд Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном

Президент США заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем предшественники

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сравнил себя с шестнадцатым американским президентом Авраамом Линкольном. Об этом нынешний глава государства заявил в программной речи на съезде республиканцев.

Трамп высказал мнение, что сделал для афроамериканского населения больше, чем любой другой президент, начиная с Линкольна, передает РИА Новости.

"Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше", - сказал политик.

За время правления Линкольна в Америке прошла гражданская война, итогом которой стала отмена рабства. Также республиканца-Линкольна считают одним из величайших президентов США.

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