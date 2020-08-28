Зеленский получил черный пояс по карате

Никто не знал о его спортивном увлечении

Президент Украины Владимир Зеленский стал обладателем черного пояса по карате.

Диплом о присуждении президенту вручили в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Кропивницком.

На поясе президента на японском языке вышита фамилия "Зеленский", сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский занимается тайским боксом и плаванием. Он тренируется по утрам 5 раз в неделю. О занятиях карате ранее ничего не было известно, пишет ТАСС.

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