Илон Маск отреагировал на поимку россиянина, готовившего кибератаку на Tesla

Его бизнес мог серьезно пострадать

Бизнесмен Илон Маск косвенно подтвердил, что россиянин Егор Крючков, которого задержали 22 августа по подозрению в подготовке киберпреступления, собирался навредить его компании Tesla.

"Весьма признателен. Это была серьезная атака", - написал Илон Маск в Twitter, прокомментировав статью о неудавшейся хакерской атаке на офис Tesla в Неваде.

Ранее сообщалось, что 27-летний гражданин России планировал подкупить сотрудника Tesla, чтобы загрузить вредоносную программу в компьютерную систему компании и получить доступ к ее базе данных. Россиянин готов был заплатить за это один миллион долларов, но работник Илона Маска отказался и обратился в службу компьютерной безопасности Tesla.

Как писал ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции США, когда ФБР узнало о планах россиянина, он отправился из Невады в Лом-Анджелес с целью покинуть страну. Его задержали и доставили в окружной суд центрального округа штата Калифорния. Мужчину обвинили в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру.

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