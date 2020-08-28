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Бывшую жену Ефремова обокрали

09:52
  • пятница
  • 28 августа 2020

Злоумышленники похитили у артистки более миллиона рублей

Актриса Елена Гольянова лишилась крупной денежной суммы, доверившись мошенникам. Известно, что злоумышленники получили от Гольяновой и еще двоих человек более одного миллиона рублей, после чего скрылись.
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Согласно полученной информации, мошенники действовали от имени компаний Finincial Markets Consulting, "Маркет консалт", "Эс Анд Эм Консалт" и Stock & Markets и располагались в башне "Федерация" Москвы-Сити.

В настоящее время устанавливается точная сумма похищенных средств, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.

Елена Гольянова получила известность благодаря роли в сериале "Принцесса цирка". Актриса не раз была замужем, при этом брак с Михаилом Ефремовым она считает фиктивным. Артистка призналась, что ей была необходима московская прописка, и Ефремов по дружбе согласился в этом помочь. Спустя месяц после заключения брака актеры развелись.

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