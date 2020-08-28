В США арестован россиянин по обвинению в мошенничестве

Александр Спицын и еще двое россиян создали преступную схему, утверждает американская сторона

Суд в США арестовал россиянина Александра Спицына в рамках расследования мошеннической схемы с обналичиванием банковских чеков.

Как считают американские правоохранители, Спицын, а также еще двое россиян - Игорь Жирнов и Григорий Баскаков – нанимали жителей США для удаленной работы, в рамках которой им нужно было обналичивать фальшивые банковские чеки и отправлять деньги "супервайзерам".

Предварительно, афера помогла Сипицыну заполучить в общей сложности около 700 тысяч долларов. ФБР арестовало счета россиянина, пишет РИА Новости.

Григория Баскакова арестовали ранее в августе. На Жирнова выдан ордер на арест, но взят ли он под стражу, не сообщается.

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