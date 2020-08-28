Разин и Шатунов помирились

Знаменитости перестали общаться после ухода Шатунова из "Ласкового мая"

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил о перемирии с экс-участником группы Юрием Шатуновым. Новостью Разин поделился в Сети. Продюсер добавил, что перед этим полтора часа беседовал с директором Шатунова Аркадием Кудряшовым.

"Разговор был конструктивным. По большому счету, у нас взаимных претензий нет, поэтому надеемся на мирное решение всех наших вопросов", - объявил Разин.

Разин и Шатунов прекратили общение после того как Шатунов решил начать сольную карьеру и ушел из группы. Продюсер обвинил бывшего напарника в том, что он "украл" хиты "Ласкового мая". В ответ Шатунов рассказал, что Разин пел под фонограмму.

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