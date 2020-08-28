МИД Украины поставил на паузу контакты с Белоруссией

В Киеве опасаются, что ситуация в соседней стране может навредить

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией на неопределенный срок.

"У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. Когда мы убедимся, что эти контакты не будут нести для нас не репутационных, ни политических, ни моральных потерь, мы их возобновим", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не связывался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко после прошедших выборов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет вмешиваться в дела Минска, но выразил мнение, что на месте Лукашенко организовал бы повторные выборы. 17 августа МИД Украины впервые в истории дипломатических взаимоотношений двух стран отозвал своего посла в Минске для консультаций.

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