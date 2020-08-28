ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Компании Бузовой и Пригожина потеряли миллионы рублей

10:25
  • пятница
  • 28 августа 2020

Опубликована бухгалтерская отчетность звезд

Сразу несколько российских звезд, которые занимаются бизнесом, понесли серьезные убытки в прошлом году. 

Бузова похвасталась "уникальной" родословной
Попросивший госпомощи Пригожин объяснил свой интерес к дому за 4 млрд

Как пишет kp.ru, на своих ресторанах Ольга Бузова потеряла 19 миллионов рублей, а на собственной линии одежды - 1,3 миллиона рублей. Примечательно, что совладельцем ее фэшн-компании числится футболист Дмитрий Тарасов - бывший муж артистки. 

Компания продюсера Иосифа Пригожина "Гуд Фуд Стайл", которая занимается доставкой продуктов питания, в прошлом году принесла убытки примерно на 5 миллионов рублей. 

Турагентство АО "Карай-ЭКО", чьим совладельцем якобы является Алла Пугачева, ушло в минус на 163 тысячи рублей. Кстати, в июне телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что его супруга владеет турфирмой и просит у государства финансовой помощи во время пандемии.

Журналисты также выяснили, что в 2019 году компания Филиппа Киркорова "Филл ФО Ю", производящая одежду, обеднела на 86 тысяч рублей. Впрочем, другие предприятия певца принесли ему немалый доход. Музыкальный лейбл "Филипп Киркоров Продакшн", например, заработал 85 миллионов рублей, а "Филипп Киркоров Корпорейшн" - 61 миллион рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мужчина с пустыми карманами
Мужчина с пустыми карманами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.