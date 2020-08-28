Компании Бузовой и Пригожина потеряли миллионы рублей

Опубликована бухгалтерская отчетность звезд

Сразу несколько российских звезд, которые занимаются бизнесом, понесли серьезные убытки в прошлом году.

Как пишет kp.ru, на своих ресторанах Ольга Бузова потеряла 19 миллионов рублей, а на собственной линии одежды - 1,3 миллиона рублей. Примечательно, что совладельцем ее фэшн-компании числится футболист Дмитрий Тарасов - бывший муж артистки.

Компания продюсера Иосифа Пригожина "Гуд Фуд Стайл", которая занимается доставкой продуктов питания, в прошлом году принесла убытки примерно на 5 миллионов рублей.

Турагентство АО "Карай-ЭКО", чьим совладельцем якобы является Алла Пугачева, ушло в минус на 163 тысячи рублей. Кстати, в июне телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что его супруга владеет турфирмой и просит у государства финансовой помощи во время пандемии.

Журналисты также выяснили, что в 2019 году компания Филиппа Киркорова "Филл ФО Ю", производящая одежду, обеднела на 86 тысяч рублей. Впрочем, другие предприятия певца принесли ему немалый доход. Музыкальный лейбл "Филипп Киркоров Продакшн", например, заработал 85 миллионов рублей, а "Филипп Киркоров Корпорейшн" - 61 миллион рублей.

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