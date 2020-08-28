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Сергунина: число участников центра "Мосволонтер" выросло на 10 тысяч в этом году

09:58
  • пятница
  • 28 августа 2020

Теперь их уже 90 тысяч

С начала года количество добровольцев ресурсного центра "Мосволонтер" увеличилось на 10 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что "Мосволонтер" уже шесть лет помогает городским организациям в проведении социальных, культурных, спортивных, благотворительных и других программ.

"Это около 170 крупных событий и акций в год. Чтобы их поддерживать, нужна большая сплоченная команда, которую и сформировал ресурсный центр за время своего существования. Только с начала 2020 года количество добровольцев выросло на 10 тысяч Теперь их больше 90 тысяч в общей сложности", - сказала Сергунина.

Партнерами "Мосволонтера" выступают более тысячи организаций. Среди них высшие учебные заведения, школы, средние специальные учебные заведения, некоммерческие организации, государственные бюджетные учреждения, представители бизнес-среды и СМИ.

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