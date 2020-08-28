Озвучен диагноз премьер-министра Японии

Синздо Абэ нужна помощь врачей

У премьер-министра Японии Синдзо Абэ обострился язвенный колит (хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки – прим.ред.).

Болезнь мешает "принимать правильные решения", отметил Абэ. Ему стало сложно исполнять свои обязанности.

Именно из-за язвенного колита Абэ уходил в отставку в 2007 году. Сейчас премьер-министру требуется лечение.

Ранее стало известно о решении 65-летнего Синдзо Абэ уйти в отставку по состоянию здоровья. Официально о своем решении Абэ объявит на специальной пресс- конференции, которая пройдет в 17:00 по местному времени (11:00 мск).

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