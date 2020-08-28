Слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии раскритиковали

Сенатор считает, что идея Шушкевича приведет Белоруссию на украинский путь

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича, который предложил лишить русский язык статуса государственного языка республики.

Пушков заявил, что подобные предложения тянут Белоруссию "на украинский путь". "Начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это ясно, как день", - считает сенатор.

Он также подчеркнул, что идея Шушкевича воспринимается как ложная цель, провоцирующая в белорусском обществе рост антироссийских настроений и национализма.

Русский язык стал вторым государственным языком в Белоруссии в 1995 году. Он получил этот статус после внесения поправок в Конституцию страны.

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