В России за сутки выявили 4829 заболевших коронавирусом

Вылечились 5905 пациентов

В России за минувшие сутки выявили 4829 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 980405.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 654. В Подмосковье заболели еще 150 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончался 110 человек с коронавирусом. Из них 10 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 16914 человек.

Вылечились от коронавируса 5905 человек, в том числе в Москве - 1280. Общее число выздоровевших достигло 798466.

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