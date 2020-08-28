Дети получили травмы при столкновении микроавтобусов в Якутии

Один человек погиб, 13 пострадали

В Якутии столкнулись два микроавтобуса, есть погибшие и пострадавшие.

ДТП произошло на 236 километре федеральной автодороге "Колыма" на территории Таттинского района. По предварительным данным, водитель минивэна Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace.

В результате аварии погиб один человек, 13 пострадали, в том числе четыре ребенка. Источник ТАСС утверждает, что скончалась женщина, которая ехала в Toyota Hiace Regius.

На месте столкновения автобусов работают сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Вылетел вертолет Ми-8 с медработниками.

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