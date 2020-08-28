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Зеленский сравнил обстрел автобуса под Харьковом с лихими 90-ми

11:42
  • пятница
  • 28 августа 2020

А пострадавшие уверены, что за нападение несет ответственность президент

Украинская оппозиция возложила на Владимира Зеленского ответственность за вооружённое нападение под Харьковом. Националисты действовали под покровительством киевских властей, так считают в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Представители её общественного движения получили ранения во время атаки на автобус. Четыре человека остаются в больницах.

Скандал вокруг вооруженного нападения радикалов на автобус с членами общественного движения "Патриоты – За жизнь" в полиции, очевидно, хотят как можно скорее замять. Отчитались, что задержали подозреваемых, сообщили о количестве пострадавших. По данным правоохранителей, травмы получили четверо. Дело возбудили по статье "Хулиганство". А вот те, кто находился в автобусе, называют произошедшее расправой.

"Мы сидели в автобусе до последнего, нас выкуривали оттуда слезоточивым газом, файерами, кидали кирпичи. Нас расстреливали", - рассказывает член организации "Патриоты -  За жизнь" Денис Баштовой.

Активисты патриотического общественного движения ехали из Полтавы, где проходила конференция парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".  Их автобус заблокировали на трассе. В салон, где находились 20 человек, летели файеры. Тех, кто выбегал на улицу, жестоко избивали. Были слышны выстрелы.

По словам оппозиционных депутатов, за нападением могут стоять бойцы запрещённых в России организаций - батальона "Азов" и Нацкорпуса. Те поспешили откреститься от случившегося, но призвали наградить молодчиков.

"Ничего там серьезного, как мы уже знаем, не было. Так, немного потрепало этих орлов. Я надеюсь, что Служба безопасности, Генеральная прокуратура проявят волю, совесть и характер и наградят хлопцев медалями за борьбу с сепаратизмом", - заявил глава запрещенного Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Депутат Илья Кива, который выехал на место, чтобы поддержать своих сторонников, в случившемся винит лично президента Зеленского.

"Сегодня мы получили результат бездействия власти, бездействия государственной системы и бездействия президента.  Я на сегодняшний день, собрал своих детей, вывожу их в укромное место", - рассказал Кива.

Беспокойство депутата объяснимо. Уровень насилия в преддверии местных выборов на Украине зашкаливает. На представителей "Оппозиционной платформы" напали в Киеве и Одессе. Приемную партии в Харькове накануне разгромили. И эта акция националистов вне всяких сомнений - "показательная". Зеленский обвинений в свой адрес, как ответственного за происходящее в стран, не замечает. Комментируя нападение,  дежурно поблагодарил полицию за работу.

"Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооруженных молодых людей совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой. Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин должен получить ощущение защищенности. Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах", - заявил Зеленский.

Четверо пострадавших госпитализированы. Врачи сообщили, что их жизни ничего не угрожает. А вот дойдет ли дело до суда и накажут ли виновных, большой вопрос.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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