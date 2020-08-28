Как Запад пытается поссорить Минск и Москву

Уже звучат призывы лишить русский язык статуса государственного в республике

Киев заморозил все контакты с Минском. Как заявили в украинском МИД, позиция властей синхронизирована с партнёрами из США и Европейского союза. В ведомстве допустили введение санкций против Минска, а также ожидаемо усмотрели российское вмешательство. Накануне несанкционированный митинг в Белоруссии завершился задержаниями.

Большинство доставленных в РОВД отпущены, заявляют в правоохранительных органах. Ранее белорусские СМИ сообщали, что накануне вечером в Минске были задержаны около 180 человек, в том числе журналисты российских информагентств.

Акции оппозиции выдыхаются. Этого и следовало ожидать, заявил Александр Лукашенко. По мнению президента, люди устали от уличных волнений и хотят нормальной жизни.

"Люди устали. Люди поняли, что такое жить в спокойном Минске, а что такое, когда бомбят коктейлями Молотова. Не дай бог, начнут бросать гранаты. Причем, вокруг нашей страны уже сформировались группы, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В поисках поддержки Светлана Тихановская обращается к учителям. Якобы им под угрозой увольнения запрещают бастовать и выражать свою гражданскую позицию. Из Вильнюса виднее.

"Сейчас звучат угрозы уволить учителей, не согласных с государственной идеологией. Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег - честных учителей! Пусть увольняются махинаторы и карьеристы", - заявила Тихановская.

На фоне утихающих митингов все громче звучат голоса западных политиков в поддержку манифестантов. Звучат как раз из Вильнюса, а также Варшавы. Ранее польский журналист Томаш Соммер заявил: "В случае распада Белоруссии Гродно должен отойти к Польше".

Поляки проводят у белорусских границ сразу пять учений. Именно поэтому пришлось привести в полную боевую готовность армию, подчеркивает Лукашенко.

"Вы видите эти заявления, что Беларусь распадется, Гродненская область отойдет к Польше. Они уже спят и видят. Ничего у них не получится", - заверил белорусский лидер.

События в Белоруссии должны были развиваться по украинскому сценарию, сходятся во мнении эксперты. Чтобы поссорить Москву и Минск, западные кураторы вспомнили национальный вопрос. И вот уже звучат призывы лишить русский язык статуса государственного.

"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. Выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один – белорусский, потому что у него нет больше родины", - уверен Станислав Шушкевич, председатель Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах.

Показательна позиция Украины по ситуации в Белоруссии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: Киев ставит на паузу дипломатический диалог с Минском. Все прозаично - так рекомендовали сделать из Вашингтона и европейских столиц.

"Был разговор президента Украины с госсекретарем США Майком Помпео. Я принимал первого заместителя госсекретаря. Мы много времени уделили Белоруссии. Хочу заверить вас - позиция Украины синхронизирована с позицией Европейского Союза и Соединенных Штатов", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Евросоюз тем временем готовит санкционный список против Белоруссии и выделяет 500 миллионов долларов. Деньги, по заявлению главы чешского МИД, направят пострадавшим от послевыборных протестов. Им будет оказана медицинская и психосоциальная помощь.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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