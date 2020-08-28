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Как уход Абэ скажется на статусе Курильских островов

10:42
  • пятница
  • 28 августа 2020

Эксперт оценил возможности внешней политики Японии без Абэ

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении покинуть свой пост в сентябре следующего года. Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает, что уход Абэ с должности не окажет принципиального влияния на позицию Японии относительно Курил.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подает в отставку

"Я думаю, что наступит определенный период застоя или паузы в переговорах по Курилам, независимо от того, кто придет. […] К сожалению, Абэ не подготовил себе преемника. Сейчас несколько человек претендуют на эту должность. Если придет […] Сигэру Исиба, то он будет занимать гораздо более жесткую позицию, так как он даже Абэ критиковал за такой мягкий, уступчивый подход к решению проблем с территориями", - считает Кистанов.

Эксперт подчеркнул, что, хоть позиция Японии принципиально не изменится, сейчас очень сложно предугадать политический курс, который изберет новый премьер-министр страны, передает РИА Новости.

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