В "Векторе" допустили ускоренную регистрацию вакцины против коронавируса

Сейчас проходит очередной этап клинических испытаний препарата

Вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", может быть зарегистрирована в ускоренном порядке. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас проходит очередной этап клинических испытаний. Участие принимают сто добровольцев. Препарат уже доказал свою безопасность и эффективность. Осложнений у пациентов не выявлено.

Финальные исследования пройдут уже после регистрации вакцины. А ее выпуск запланирован на октябрь-ноябрь этого года.

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