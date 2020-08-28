В "Векторе" допустили ускоренную регистрацию вакцины против коронавируса

Сейчас проходит очередной этап клинических испытаний препарата
Вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", может быть зарегистрирована в ускоренном порядке. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Сейчас проходит очередной этап клинических испытаний. Участие принимают сто добровольцев. Препарат уже доказал свою безопасность и эффективность. Осложнений у пациентов не выявлено.
Финальные исследования пройдут уже после регистрации вакцины. А ее выпуск запланирован на октябрь-ноябрь этого года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"