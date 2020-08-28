ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С производителя вакцины для ЕС сняли ответственность за побочные эффекты

12:06
  • пятница
  • 28 августа 2020

Компания не будет обязана платить людям компенсации

В Европе вакцинация от коронавируса оказалась под вопросом. Пресса узнала подробности соглашения ЕС и фармацевтической компании "Астра-Зенека".

Препарат находится еще в разработке, но производитель уже снял с себя ответственность за любые побочные эффекты, передает "ТВ Центр". В случае судебных исков и "Астра-Зенека", и Евросоюз не обязаны платить компенсации людям. Финансовая ответственность ляжет на государства, которые будут эту вакцину приобретать.

Известно, что за ещё несуществующий препарат Еврокомиссия уже заплатила почти 350 миллионов евро. В страны Европы запланирована поставка 400 миллионов доз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Медицинская лаборатория
Медицинская лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.