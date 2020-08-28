С производителя вакцины для ЕС сняли ответственность за побочные эффекты

Компания не будет обязана платить людям компенсации

В Европе вакцинация от коронавируса оказалась под вопросом. Пресса узнала подробности соглашения ЕС и фармацевтической компании "Астра-Зенека".

Препарат находится еще в разработке, но производитель уже снял с себя ответственность за любые побочные эффекты, передает "ТВ Центр". В случае судебных исков и "Астра-Зенека", и Евросоюз не обязаны платить компенсации людям. Финансовая ответственность ляжет на государства, которые будут эту вакцину приобретать.

Известно, что за ещё несуществующий препарат Еврокомиссия уже заплатила почти 350 миллионов евро. В страны Европы запланирована поставка 400 миллионов доз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"